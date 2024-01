Charles De Ketelaere knikkert AC Milan uit beker: "Revanche genomen?"

Charles De Ketelaere heeft zich met Atalanta geplaatst voor de halve finale van de Coppa Italia. Er werd met 1-2 gewonnen van AC Milan.

Atalanta klopte AC Milan in de beker. Charles De Ketelaere stond bij zijn terugkeer op San Siro in de basis en speelde uiteindelijk 80 minuten mee.

De Ketelaere kon bij een 1-2-tussenstand de wedstrijd beslissen, maar zijn afwerking was niet overtuigend genoeg. Toch kegelde onze landgenoot zijn werkgever door wie hij verhuurd wordt uit de Coppa Italia.

“Of ik hier met een gevoel van revanche sta? Zo zit ik niet in elkaar. Dit is een mooie overwinning die voor een geweldig gevoel zorgt. We kwamen naar hier voor een zege en dat was het belangrijkste”, klinkt het voor de camera.

“Dit was een collectieve prestatie. Na het openingsdoelpunt van Milan scoorden we meteen terug. Dat zorgde voor een mentale boost. Of de kritiek van vorig jaar me pijn heeft gedaan? Ik ben dit jaar gegroeid en erg blij bij Atalanta. Er komt nog een half seizoen aan, daar focus ik me op.”