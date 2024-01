'Nieuwe doorbraak in transferdossier van Zeno Debast'

Waar ligt de toekomst van Zeno Debast? Er komt opnieuw een duidelijk signaal uit de Eredivisie voor de speler van RSC Anderlecht.

De interesse van PSV Eindhoven voor Zeno Debast is niet nieuw. In Nederland is er opnieuw een duidelijk signaal te horen dat de club deze zomer de verdediger van RSC Anderlecht wil aantrekken.

Dat komt omdat er maar geen doorbraak is in de contractverlenging van Olivier Boscagli bij PSV. Hij heeft nog een contract tot midden 2025, maar als hij tegen de zomer niet verlengd heeft, moet hij deze zomer verkocht worden.

PSV-watcher Rik Elfrink weet dat Boscagli niet wil bijtekenen en dat Zeno Debast de ideale vervanger voor de club is, zo vertelt hij in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Vorige zomer was er al de nodige interesse en qua profiel past hij perfect in het voetbal dat trainer Peter Bosz bij de lampenclub brengt. Ook Debast heeft nog een contract tot 2025 bij Anderlecht, waardoor de transfersom zou moeten meevallen.

Vorig jaar vroeg Anderlecht 20 miljoen euro voor Debast, maar volgens de Nederlandse bronnen zou dat dit jaar een pak minder zijn.