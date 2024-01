Vliegtuigramp op het nippertje vermeden richting Africa Cup: "Hadden allemaal dood kunnen zijn"

Zaterdag wordt de Africa Cup afgetrapt. Tom Saintfiet heeft met Gambia enkele bange momenten beleefd richting het toernooi.

Het was een bewogen dag voor Tom Saintfiet en de selectie van Gambia. Nadat er eerst commotie was over de kwalificatiepremie was er een probleem met het vliegtuig waarmee ze richting Ivoorkust vlogen.

Het vliegtuig keerde na twintig minuten terug, omdat er een probleem was met de zuurstof aan boord. De inzittenden, waaronder de hele selectie van Gambia, vielen na enkele minuten gewoon in slaap.

“We hadden allemaal dood kunnen zijn”, laat Saintfiet weten aan Het Nieuwsblad. “We vielen allemaal snel in slaap. Ik ook. Ik had korte dromen over hoe mijn leven gedaan was. Echt waar. Na negen minuten besloot de piloot terug te keren omdat er geen zuurstoftoevoer was.”

Het had niet veel langer mogen duren. “Er waren spelers die na de landing niet meteen meer wakker raakten. We hadden bijna een koolstofmonoxidevergiftiging opgelopen. Nog een halfuurtje vliegen en we waren allemaal dood geweest.”

De spelers zitten nu nog in Gambia, maar weigeren met een dergelijk vliegtuig nog te vliegen. “Dat was zowat het kleinste dat ze konden vinden wellicht, met propellers, voor vijftig personen. Als je ziet welk vliegtuig Ghana gebruikt en wij... Alsof het enige wat telde was dat het maar vloog.”

Donderdag moet er absoluut gevlogen worden. “Dat is onze deadline, anders worden we uit het toernooi gezet. Dus nu zijn ze bezig een vliegtuig te regelen. Maar: er zijn grenzen. Ik ben bereid om te sterven op het voetbalveld, ik ben niet bereid om voor mijn job te sterven naast dat veld.”