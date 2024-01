Marc Wilmots is bijzonder ambitieus met Schalke 04 en stelt grote doelen

Marc Wilmots werd voorgesteld als sportief directeur van Schalke 04. Hij praatte ook voor een eerste keer met de pers onder zijn nieuwe functie.

Het werd al snel duidelijk dat Wilmots meteen een impact wil hebben. "Het eerste doel is om zo snel mogelijk uit die rode zone te geraken. En dan moeten we bekijken hoe we volgend seizoen voor de promotie kunnen meedoen", citeert Sporza de ex-bondscoach van België.

De ambities zijn groot, en dat wordt ook niet onder stoelen of banken gestoken. "Binnen de twee jaar willen we weer naar de Bundesliga met Schalke 04", klinkt het.

"De komende 3 jaar speelt mijn leven zich af bij Schalke, anders was ik er niet aan begonnen. Ik zal zoveel mogelijk trainingen bijwonen. En als het brandt, ga ik voorop", besluit Wilmots strijdvaardig.