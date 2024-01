Jesper Fredberg weet al exact welke naam zijn eerste transferprioriteit wordt komende zomer

Jesper Fredberg is een CEO die kort bij de ploeg staat. Ook op stage staat hij alle dagen op het trainingsveld om het verrichte werk te bekijken. De Deen is immers ook al bezig met komende zomer, wanneer hij de ploeg verder moet vormen.

Fredberg kon met gerichte transfers Anderlecht weer naar de top stuwen. Dat maakt hem enorm populair bij de fans. "Ik blijf voorzichtig, want het kan snel keren", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Wat me het meest tevreden stemt, is dat we het spel van Anderlecht op relatief korte termijn hebben kunnen veranderen."

Dolberg, Hazard, Rits... daarmee kan je naar de oorlog. Maar het is vooral één speler die hij huurde die belangrijk is voor de mentaliteit in de ploeg. “Een type Delaney: dat misten we. Thomas vliegt er hard in, maar aanvaardt ook dat hij stampen krijgt. Dan staat Delaney op en schudt hij de hand van de tegenstander."

"Zo'n gast is belangrijk in tijden waarin veel voetballers bij het lichtste tikje 10.000 keer over de grond rollen om de tegenstander een gele kaart aan te smeren. Delaney is geen idioot. Hij praat ook veel op een slimme manier. Als het aan mij ligt, houden we Delaney volgend jaar bij Anderlecht, maar zijn moederclub Sevilla heeft ook iets te zeggen."