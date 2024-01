"Weet jij of redding nog mogelijk is? Lucy Loes huilt": Martin Heylen maakt zich zorgen, stad kan 'profiteren' maar heeft héél ferme bedenking

KV Oostende beleeft moeilijke maanden. Afgelopen zomer was er de degradatie uit de Jupiler Pro League, sindsdien gaat het van kwaad naar erger. De toekomst van de club is in gevaar, dat beseft iedereen. En ook de stad Oostende wil niet zomaar profiteren.

KV Oostende is het voorbije jaar heel diep afgegeleden. De degradatie was maar de eerste stap, want ondertussen staat de club laatste in de Challenger Pro League door een puntenaftrek omdat het niet kan voldoen aan de financiële verplichtingen.

Dreigt het failliet van de Kustboys? De match tegen Zulte Waregem wordt zondag uiteindelijk dan toch gespeeld, al zag het er even veeg uit allemaal doordat ook de stewards in eerste instantie niet leken te willen opdagen.

- Is dit het einde, Martin?

- Hallo, weet jij of er nog een kans op redding is?

- Stap je zondag mee met ons in die zwarte mars?

- Zo erg jong. Ons mooie kustploegje.



De weg naar de bakker was geen pretje. Verdriet, boosheid en onmacht in Oostende.

Lucy Loes huilt.#kvo #kvozwa — Martin Heylen (@MartinHeylen1) January 13, 2024

De stad Oostende zou kunnen 'profiteren' van het failliet, want dan krijgen zij het stadion in handen dat nu in erfpacht is bij Marc Coucke. "Maar wat ben je met een tribune als je geen voetbalclub hebt", aldus burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) bij Het Nieuwsblad.

Ook supporter en programmamaker Martin Heylen ziet het met lede ogen aan hoe zijn club aan het afglijden is. Hij maakt zich ernstige zorgen en deelde op X een nieuwe tweet over een moeilijke tocht naar de bakker op zaterdag.