Vincent Mannaert stipt beslissing van Bart Verhaeghe aan om er een punt achter te zetten

Vincent Mannaert is aan zijn laatste maanden als sportief directeur van Club Brugge bezig. De voorbije 13 jaar zette hij samen met Bart Verhaeghe blauw-zwart helemaal op de kaart als topclub die financieel steeds grotere stappen zette. Ironisch genoeg is een financiële keuze de reden dat hij stopt.

Natuurlijk zat er nog meer achter, maar Mannaert geeft in De Tijd aan dat het besluit om Club niet te verkopen de doorslag gaf. Mannaert is zelf aandeelhouder in de club en had dat proces mee begeleid. Maar Verhaeghe nam de beslissing om niet te verkopen om de rust te bewaren.

"Het speelde al langer, maar toen is bij mij de switch gekomen dat ik niet nog langer verder wilde doen. Nadat ik Bart en het bestuur eind november had ingelicht, volgde 24 uur later al de persconferentie over mijn exit", klinkt het in De Tijd.

Mannaert geeft zichzelf nu tot de zomer om na te denken over zijn volgende carrièrestap. "Het ziet er wel naar uit dat ik in de sport blijf. Een Belgische club is momenteel uitgesloten, ook omdat ik aandeelhouder blijf bij Club. Een club in het buitenland is een optie, maar ik ben ook erg bezig met de bredere ontwikkelingen die zich aftekenen."