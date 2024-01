Belgisch talent op weg naar topclub uit Serie A: 'Persoonlijk akkoord al bereikt, contract tot 2028'

Cyril Ngonge is de laatste tijd flink op dreef bij Hellas Verona in de Serie A. Hij verzamelt veel minuten en kan geregeld voor een doelpunt of een assist zorgen. Niet zo gek dat de clubs staan aan te schuiven voor hem.

Hij werd gelinkt aan onder andere AC Milan, Aston Villa en Fiorentina. Volgens transferexpert Nicolo Schira heeft Verona een bod van Bournemouth afgewezen. Het ging om zo'n 18 miljoen euro.

Volgens Schira heeft de club nu wel een bod van Napoli geaccepteerd. De Italiaanse club zou 19 miljoen euro willen betalen voor de 23-jarige Belg. Er zou ook al een persoonlijk akkoord zijn. Ngonge is bereid om een contract tot 2028 te tekenen voor 1,2 miljoen euro per jaar.

