Goudhaantje, woelwater en belofte van het jaar(?) uit JPL moet na een rollercoasterjaar nog steeds héél veel miljoenen kosten

Wie een jaar geleden al gehoord had van Emmanuel Gift Orban? Die mogen we een echte voetbalkenner noemen. Ondertussen heeft hij er zo'n bijzonder jaar opzitten, met ups en downs, dat ondertussen iedereen hem kent in België. Wat brengt 2024 voor de Nigeriaan?

Emmanuel Gift Orban kwam op 31 januari toe vanuit het Noorse Stabaek voor een bedrag van 3,3 miljoen euro. Dat geld konden ze bij de Buffalo's uitgeven omdat ze net het dubbele hadden gekregen voor Ibrahim Salah, die vertrok naar het Franse Rennes.

De Nigeriaanse spits kwam, zag en overwon. Hij veroverde de zieltjes van de supporters van KAA Gent en liet van zich spreken met doelpunt na doelpunt. Zijn marktwaarde schoot als een paddenstoel uit de grond en ging van één miljoen naar negen miljoen en later zelfs twintig miljoen euro.

TO THE POINT! 🎯



Penyerang KAA Gent, Gift Orban nampak tak ingin membuang waktu saat menghadapi Standard Liege.



Ini adalah momen dimana Gift melakukan kick off dgn sebuah tembakan yg nyaris langsung menjadi gol.



Berasa main PS jaman dulu ya? #MC pic.twitter.com/Qzswd6Tr2j — MEDIOCLUB (@medioclubID) May 6, 2023

Diverse ploegen hadden hem op de radar staan, een mogelijke transfer naar de Premier League lag afgelopen zomer op tafel. Ploegen leken bereid om niet minder dan dertig(!) miljoen euro voor hem te willen neertellen.

Marktwaarde met ups en downs, net als de prestaties

A star was born, een sensatie, een hype. Van de middenlijn op doel proberen trappen - en nog bijna scoren ook. Dolle fratsen uithalen na een wedstrijd, staan dansen met en voor de supporters. Zelfs in wedstrijden waarin hij als bankzitter weinig speelminuten kreeg.

Ondertussen is zijn marktwaarde gezakt naar vijftien miljoen euro en lijkt hij moeilijker verkocht te raken dan afgelopen zomer. Misschien hebben de Buffalo's de absolute jackpot verloren door hem per se te willen houden voor dit seizoen.

Eintracht Frankfurt probeerde het deze winter al om hem los te weken, maar bij Gent willen ze Gift Orban alleen laten vertrekken aan een hoge prijs. Dat is ook op dit moment nog zeker (boven) de twintig miljoen euro. En dus voorlopig geen spek voor de bek van de Duitsers.

Als Gift Orban de komende weken kan profiteren van de afwezigheid van Tarik Tissoudali (mogelijk tot half februari op de Afrika Cup) en zijn scoringsmachine opnieuw aan kan zwengelen, dan kan hij volgende zomer zomaar opnieuw misschien wel dertig miljoen of meer opleveren.

Scoringsmachine Gift Orban opnieuw aanzwengelen?

De Nigeriaanse spits is nog steeds maar 21 jaar en heeft een contract tot juni 2027, dus er is zeker geen haast tot verkoop - ook al kelderde zijn marktwaarde dus de voorbije weken en maanden. Dit seizoen scoorde hij nog 'maar' drie competitiedoelpunten, maar over alle competities heen zit hij aan twaalf rozen.

Vorig seizoen stond hij twintig keer aan het kanon in 22 wedstrijden, als hij dat niveau ook in 2024 kan halen, dan is er komende zomer misschien weer héél veel mogelijk. En dan mag het woelwater ook opnieuw een goudhaantje genoemd worden. Op basis van zijn 2023 lijkt hij alvast - samen met Arthur Vermeeren - kanshebber om Belofte van het Jaar te worden op het Gala van de Gouden Schoen.