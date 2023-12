Slecht nieuws voor Gent-speler is opsteker voor ... Gent én Vanhaezebrouck

De African Cup of Nations en de Asian Cup in januari en begin februari zou wel eens een doorn in het oog kunnen zijn van diverse clubs in België. Zeker bij KAA Gent hielden ze het hart meer dan vast voor het mogelijk vertrek van héél wat spelers.

Tarik Tissoudali en Nurio Fortuna mogen naar de Afrika Cup met Marokko en Angola, terwijl Hong Hyun-Seok al zeker naar de Asian Cup mag/moet met Zuid-Korea. Mogelijk komt daar ook nog Watanabe bij Japan bij, al is die er op nieuwjaarsdag alvast niet bij in een oefenwedsrtijd tegen Thailand. Ondertussen is er wél goed nieuws over Jordan Torunarigha. Die is namelijk niet opgenomen in de definitieve selectie van José Peseiro in de selectie van Nigeria. Ook Emmanuel Gift Orban is er niet bij voor de Super Eagles. Winterstage en minder gepuzzel voor Hein Vanhaezebrouck Zij blijven dus gewoon in Gent en kunnen volgende week ook gewoon mee op winterstage met De Buffalo's. Toch een opsteker voor de club én voor Hein Vanhaezebrouck, die zo iets minder zal moeten puzzelen in diverse linies. Het wordt een pittig 2024 voor Gent, dat zich dit jaar wil proberen te plaatsen voor play-off 1 en daarin ook wil meespelen om de prijzen.