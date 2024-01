Deur sluit voor dure Anderlecht-aanwinst (ook naar volgend seizoen toe): Riemer zet in op jeugdtalenten

Van Alexis Flips alweer geen spoor in de wedstrijdselectie van Anderlecht voor de bekermatch tegen Union SG. Hij is nu ook voorbijgestoken door jeugdproducten Tristan Degreef en Nilson Angulo. Verwacht wordt dat hij straks nog uitgeleend wordt. Mogelijk zelfs met aankoopoptie.

Flips is helemaal uit beeld verdwenen en heeft speelminuten nodig. Dat bevestigde ook Brian Riemer dinsdag. "We gaan nog spelers laten vertrekken. Jongens die niet aan de bak komen, daarvan begrijp ik dat ze elders minuten willen opdoen."

Voorbijgestoken door Degreef en Angulo

Intussen is duidelijk dat Flips dit seizoen niet meer in de plannen voorkomt. Op zijn positie heeft hij concurrentie van Thorgan Hazard, Yari Verschaeren, Mario Stroeykens en nu dus ook van Degreef en Angulo. Riemer ziet die laatste twee trouwens als de toekomst voor paars-wit en ook voor volgend seizoen ziet het er dus niet goed uit voor Flips.

Degreef maakt indruk op de technische staf van Anderlecht, terwijl Angulo zich steeds beter in zijn vel voelt. De twee hebben ontegensprekelijke kwaliteiten en zullen dat dit seizoen nog voldoende mogen tonen. Angulo zal niet meer terugkeren naar de Futures. Daarom overwegen de Denen om Flips al een definitieve transfer te gunnen.

Degreef wel nog, maar zal ook op de bank zitten bij de A-ploeg. De komende weken spelen die nooit op hetzelfde moment. Dat zou wel betekenen dat hij maximum een helft of hoogstens een uur zal meedoen bij de Futures.

9 man op de bank

Maar aangezien Riemer straks 20 man in zijn wedstrijdkern kan opnemen, maakt Degreef daar automatisch deel van uit. "Het is een heel goeie beslissing voor het Belgisch voetbal", haalde Riemer aan. "We kunnen de grootste talenten meer tijd op het veld gunnen als de omstandigheden het toelaten. Dat is een ongeloofelijke factor. De jeugd kan zo groeien."

Voor Francis Amuzu heeft dit trouwens ook consequenties. Ondanks zijn zware revalidatie die nog maanden in beslag zal nemen, wil Anderlecht komende zomer meewerken aan een transfer. Op links is de kern genoeg gestoffeerd en eigenlijk willen ze er een snelle rechter winger bij.