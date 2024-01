Eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor voormalig Anderlecht-toptalent Julien Duranville?

Na zijn vertrek bij Anderlecht is het geen makkelijk eerste jaar geworden voor Julien Duranville bij Dortmund. Maar hij maakt nu wel zijn terugkeer op training.

45 minuten met het eerste elftal en 28 met de reserven in het kampioenschap van de U19: dat zijn de speelminuten die het lichaam van Julien Duranville kon verdragen in één jaar bij Dortmund. Het jonge talent maakte vorige januari de overstap van bij Anderlecht voor een transferbedrag van 8,5 miljoen euro.

Duranville is sindsdien constant afgeremd door herhaaldelijke spierblessures. Er is een nieuw klein maar niet onbelangrijk feit opgedoken in het verhaal van de 17-jarige Belg: hij heeft terug meeggetraind bij Borussia. De youngster zal er zaterdag wel nog niet bij zijn in de competitie om de verplaatsing naar Keulen te maken.

Desalniettemin zal het enorm goed doen om eindelijk opnieuw op het trainingsveld te staan. Laten we hopen dat dit het begin is van een gelukkiger 2024 voor Duranville.