Opmerkelijk verhaal op Afrika Cup: Coach ontslagen na één wedstrijd om zeer opvallende reden

Een zeer opmerkelijk verhaal uit Afrika. Daar werd de coach van Tanzanië na één wedstrijd in de Afrika Cup al ontslagen.

Woensdag verloor Tanzanië met 3-0 van Marokko op de Afrika Cup. Een nederlaag die duidelijk moeilijk was om te verteren voor Adel Amrouche, ondertussen ex-coach van Tanzanië.

De Algerijn had in zijn thuisland een opmerkelijk interview gegeven waarin hij vertelde dat Marokko enorm machtig is in de Afrikaanse voetbalwereld, en dat ze zelf hun scheidsrechters kiezen. Dit ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij.

Bij Tanzanië werd hij na slechts één wedstrijd op de Afrika Cup ontslagen. Hij kreeg van de CAF ook nog eens een schorsing van acht wedstrijden.