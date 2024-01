Loïs Openda gaat de geschiedenisboeken in na nieuw doelpunt in Bundesliga

Loïs Openda maakte zaterdag opnieuw een doelpunt in de Bundesliga voor RB Leipzig. Het was zijn 12e goal van het seizoen, zo volgt hij een zekere Emile Mpenza op.

Loïs Openda (23) blijft maar geven. Tegen koploper Bayer Leverkusen scoorde Openda zaterdag zijn 12e doelpunt van het seizoen. Het is een aantal dat de (Belgische) geschiedenis van de Bundesliga zal ingaan.

Zoals OptaJohan aangeeft, is Loïs Openda de eerste Belgische speler die 12 doelpunten maakt in één Bundesliga-seizoen sinds Emile Mpenza in 2000-2001 bij Schalke 04.

Helaas voor Openda en RB Leipzig was dat doelpunt niet genoeg. De club verloor door een laat doelpunt uiteindelijk met 2-3 van Leverkusen, dat ongeslagen en niet te stoppen aan de top van de Bundesliga blijft.