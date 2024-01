'Antwerp leurt met sterkhouders, maar het zijn deze twee Nederlanders die hun krabbel in Serie A kunnen zetten'

Er dreigt een leegloop op De Bosuil. Antwerp FC zet diverse spelers in de markt om geld te genereren, maar tegelijkertijd is er concrete interesse voor twee andere pionnen.

Arthur Vermeeren, Jean Butez, Mandela Keita, Michel-Ange Balikwisha,... Allemaal werden ze al gelinkt aan een wintertransfer. Bovendien staat Antwerp FC niet afkerig tegenover een vertrek. Als er maar voldoende centen op de bankrekening worden gestort.

TuttoSport weet dat Torino FC ondertussen concrete gesprekken voert omtrent de transfers van Jurgen Ekkelenkamp en Owen Wijndal. Vooral het dossier van eerstgenoemde Nederlander is concreet. De Italianen zien in hem de ideale vervanger voor Nemanja Radonjic.

Het dossier van Wijndal lijkt dan weer eerder een zomerprioriteit te worden. The Great Old huurt de Nederlander van AFC Ajax. Torino polste al bij de Ajacieden over een transfer en lijkt er vertrouwen in te hebben dat hij voor zes miljoen euro op te pikken is.

Veel werk, géén sportief directeur

Desalniettemin ligt er - de komende dagen of komende zomer - héél veel werk op de plank voor de sportief directeur van Antwerp. Enig probleem: momenteel is Marc Overmars geschorst. En dus komt zo'n leegloop allerminst gelegen...