'Jesper Fredberg heeft eerste zomertransfer al op het oog'

RSC Anderlecht heeft vorige zomer aardig wat transfers binnengehaald. Het is uitkijken of Jesper Fredberg dat ook dit jaar zal doen.

RSC Anderlecht moest wat schade inhalen en dat deed Jesper Fredberg afgelopen zomer met verve. Hij haalde heel wat transfers binnen, waaronder heel wat ervaren pionnen en dat zorgt ervoor dat paarswit momenteel tweede staat in de Jupiler Pro League.

Fredberg blijft de markt afspeuren naar interessante deals en eentje voor volgende zomer lijkt hij al in Nederland gevonden te hebben. Volgens Algemeen Dagblad mikt Anderlecht op Isaac Babadi van PSV Eindhoven.

De Nederlandse jeugdinternational is einde contract en er lijkt maar geen overeenkomst te komen over een nieuwe deal in Eindhoven. Hij is dan ook deze zomer transfervrij op te pikken in Nederland.

Volgens de Nederlandse krant zou ook Frankfurt en Ajax de nodige interesse hebben in de middenvelder.