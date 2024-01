Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij mogelijke transfer van Arthur Vermeeren naar Atletico Madrid: "Waarom halen ze hem?"

Antwerp en Atletico Madrid zouden een overeenkomst hebben gevonden rond Arthur Vermeeren. Dat nieuws kwam gisterenavond naar buiten en werd ondertussen ook het nieuws van de dag.

De transfer is echter nog helemaal niet rond. Vermeeren reist normaal gesproken donderdag naar Spanje om op bezoek te gaan bij de club. Hij zal dan bepalen of de transfer een juiste stap is voor hem.

Peter Vandenbempt stelt zich toch vragen bij een mogelijke overstap naar Atletico Madrid, meteen een topclub. "Waarom halen ze hem: om meteen mee te draaien op het middenveld? Of krijgt hij tijd om zich aan te passen? Zoals hij zich aanpaste aan het eerste elftal van Antwerp en de Jupiler Pro League, heeft hij voor mij de kwaliteit om zich ook nu snel aan te passen", begint hij bij Sporza.

"Wat ik me evenwel afvraag: als je kijkt naar onze absolute toppers van wereldklasse: Kompany, De Bruyne, Hazard, Lukaku en neem er al eventueel Doku bij. Geen enkele van die spelers ging direct van België naar een absolute topclub, wat Atletico toch is."

"Met uitzondering van Courtois, maar dat is een keeper", gaat hij verder. "Kompany trok naar Hamburg, De Bruyne naar Werder Bremen en Wolfsburg, Hazard kwam van Rijsel, Lukaku zat bij West Brom en Everton, Doku passeerde langs Rennes."

Vandenbempt zou liever zien dat Vermeeren eerst bij een club aankomt die iets minder groot is. "Al die toppers hebben een tussenstap gezet. Het blijft een risico. Ik had Vermeeren graag gezien bij een goede Duitse of Spaanse club, waar de druk en concurrentie wat minder is en hij veel kan spelen."