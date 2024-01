Verschrikkelijk nieuws voor Gaston Avila (ex-Antwerp) bij Ajax

Afgelopen week liep de Argentijnse verdediger een blessure op aan de knie tijdens een training. De 22-jarige speler werd onderzocht en kreeg zeer slecht nieuws te horen.

Ajax meldt dat Avila 9 tot 12 maanden buiten strijd is. Hij zal een operatie ondergaan om nadien in Spanje te revalideren. De speler reageerde al even kort op de officiële kanalen van de club.

"Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat ik de voorste kruisband van mijn linkerknie heb gescheurd. Ik ben nu in Spanje voor de operatie. Hier kan ik dicht bij mijn familie zijn en er zijn hier ook specialisten die me kunnen helpen in mijn herstelproces", klinkt het.

Gaston Avila suffered a knee injury during a training session last week. Examination has shown that he suffered a serious injury, leaving him unable to play for nine up to twelve months.



