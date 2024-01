🎥 Rode Duivels in hoofdrol: Yannick Carrasco scoort héérlijk doelpunt tegen Romelu Lukaku die later de wedstrijd beslist

AS Roma trok woensdag naar Saudi-Arabië om het op te nemen tegen Al-Shabab in een vriendschappelijke wedstrijd. Twee Rode Duivels eisten de hoofdrol op.

Yannick Carasco stond aan de aftrap, Romelu Lukaku niet. Die zag Andrea Belotti starten bij de Romeinen. AS Roma kwam in de 54e minuut op voorsprong via Joao Costa.

Kort na het uur viel Lukaku dan uiteindelijk toch in. Hij zag in minuut 78 Yannick Carrasco van ver een geweldige vrije trap in de winkelhaak schilderen.

Yannick Carrasco vient d’inscrire un magnifique coup franc pour égaliser face à l’AS Rome 🔥⚪️

Uiteindelijk was het alsnog Romelu Lukaku die de wedstrijd kon beslissen. Nadat een hoge bal niet goed werd ingeschat door de verdediging van Al-Shabab, wurmde de spits zich in het strafschopgebied en scoorde hij de 1-2. Na afloop zochten de twee elkaar uiteraard nog even op.

🇮🇹 GOOOOOOOOOLLLL! LUKAKU!



Não tem como, o cara é um monstro, protege a bola como ninguem.



Roma à frente do placar de novo



