KBVB wil voor EK duidelijkheid over Tedesco en onderneemt nu al actie

Domenico Tedesco heeft een contract als bondscoach van de Rode Duivels tot na het EK in Duitsland. Bij de KBVB willen ze nu al met hem spreken over een verlenging van dat contract.

Tedesco deed het goed in de kwalificatie en kan terugblikken op een uitstekend rapport. Tevens voerde hij een broodnodige verjonging door. De voetbalbond wil het EK echter niet afwachten om duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst.

"De exacte voorwaarden moeten nog besproken worden, maar het is in ieder geval onze bedoeling om voor het EK duidelijkheid te hebben over de situatie", zegt de nieuwe CEO van de bond, Piet Vandendriessche, bij HLN.

Het EK kan natuurlijk de sfeer nog doen omslagen, maar de intentie van de KBVB is duidelijk. Over eventuele voorwaarden is er nog niet gesproken. "Hij heeft ons na een moeilijke periode gekwalificeerd voor het EK, met nog twee wedstrijden te spelen", klinkt het bij Vandendriessche.