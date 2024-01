Franky Van der Elst ziet Rode Duivel goede stap maken: "Dat is zeker goed nieuws voor de nationale ploeg"

Leander Dendoncker trok deze winter naar Napoli. Hij tekende er een contract tot aan het einde van dit seizoen. Een slimme zet met oog op het EK van komende zomer?

Dendoncker besloot om Aston Villa te verlaten wegens gebrek aan speeltijd. Uiteindelijk kwam hij terecht bij Napoli, waar hij aan verhuurd wordt tot het einde van dit seizoen. Franky Van der Elst gelooft erin dat Dendoncker zal slagen bij de Italiaanse club.

"Napoli is een mooie plaats om te zijn", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Champions League tegen Barcelona, het EK dat eraan komt… Onder Mazzarri spelen ze nu in een driemansverdediging. Ik zie dat Di Lorenzo daar als rechter centrale verdediger speelt, maar dat is eigenlijk een flankspeler. En Dendoncker heeft hij het daar bij de Rode Duivels bevredigend gedaan in Qatar. Dat is toch nog maar dertien maanden geleden. Ik denk wel dat hij in de ploeg gaat raken bij Napoli. Anders haal je toch niemand van 28 met Nieuwjaar?"

Met het oog op het EK dat eraan komt deze zomer, was het misschien wel een heel goede stap voor Dendoncker. "Zeker goed nieuws voor de Rode Duivels. Dendoncker is ook een interessant profiel voor een coach als je naar een toernooi gaat. Tedesco zette hem in juni nog centraal achterin tegen Oostenrijk, dus hij staat wel op de radar. Dit kan een belangrijke stap zijn", besluit Van der Elst.