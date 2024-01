Chelsea plakt een transferprijs op het hoofd van Romelu Lukaku

Chelsea heeft geen zin meer om Romelu Lukaku nog langer uit te lenen. Maar in Londen zal hij nooit meer spelen.

Romelu Lukaku heeft nog een contract tot midden 2026 bij Chelsea, maar het is al eventjes duidelijk dat hij daar nooit meer een minuut zal spelen.

Dit seizoen werd de Rode Duivel uitgeleend aan AS Roma, maar Chelsea heeft geen zin meer om onze landgenoot nog langer uit te lenen in de toekomst. Er moet deze zomer dan ook een transfer komen.

Volgens Transfermarkt heeft Big Rom een marktwaarde van 35 miljoen euro op dit moment, maar de Engelse club, zo klinkt het in Italië, wil hem van de hand doen voor 43 miljoen.

In 2021 betaalden ze nog 115 miljoen euro voor Lukaku. Vooral vanuit Saoedi-Arabië is er veel interesse voor onze landgenoot.

Al-Hilal wil hem een contract voor twee seizoenen geven, met een salaris van 30 miljoen euro netto per jaar. Het is uitkijken of onze landgenoot een dergelijke deal wil sluiten, al zou het kunnen dat hij niet veel andere opties heeft.