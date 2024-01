Loopt het Europese avontuur van Romelu Lukaku binnenkort af? 'Saudische club wil serieus bod doen op Rode Duivel'

Gaat het Europese avontuur van Romelu Lukaku binnenkort ten einde komen? De Rode Duivel zou gevolgd worden door een Saudische club.

Romelu Lukaku zal tot aan het einde van het seizoen een speler van AS Roma zijn, maar daarna keert hij terug naar Chelsea. Zijn toekomst in Londen lijkt meer dan onzeker en hij zal waarschijnlijk volgende zomer vertrekken.

Maar wat zal de volgende stap zijn in de carrière van de Rode Duivel? De Premier League? Serie A? Een andere grote Europese competitie? De weddenschappen zijn geopend.

Maar het lijkt erop dat er een nieuwe mogelijkheid komt voor Big Rom. Volgens Calciomercato zou de Saoedische club Al-Hilal een verbluffend bod kunnen doen om hem over te nemen, met een contract voor twee seizoenen en een salaris van 30 miljoen euro per jaar.

Onlangs maakte de Rode Duivel een opvallende opmerking over de Saoedische competitie. Is dit een hint, ondanks het feit dat recentelijk enkele Europese sterren hun beklag deden over de Saudi Pro League?