Romelu Lukaku doet opvallende uitspraak na oefenwedstrijd in Saudi-Arabië

Carrasco schilderde een vrije trap heerlijk binnen, terwijl Romelu Lukaku het winnende doelpunt maakte. Zo won AS Roma uiteindelijk met 1-2. Na afloop zochten de twee elkaar op.

Romelu Lukaku had ook nog tijd voor een interview met de Saudische media. Daarin deed hij een opvallende uitspraak. "In de komende twee jaar zie ik deze competitie uitgroeien tot één van de beste ter wereld, zo niet dé beste. De clubs doen veel inspanningen om de ‘grote’ spelers naar hier te halen. Daardoor gaan de teams en de voetballende kwaliteiten er fel op vooruit", citeert Het Laatste Nieuws hem.

Toen hem gevraagd werd of hij nog terug zal komen naar Saudi-Arabië antwoordde de Rode Duivel kort maar krachtig: "Absoluut." Afgelopen zomer kon hij al naar de competitie trekken, maar koos hij uiteindelijk toch voor een avontuur in Europa.

