Opmerkelijk: tweedeklasser verhuurt international voor de zesde (!) keer, miljoenentransfer heeft nog geen minuut gespeeld in 1B

Lommel SK, één van de titelpretendenten in 1B, heeft één van zijn spelers op huurbasis laten vertrekken. Dat hoeft niet te verwonderen, want het gaat om Filip Krastev. Bulgaars international en door de City Group gekocht voor 2,3 miljoen, maar nog geen minuut in 1B gespeeld.

Krastev zijn transferwaarde bedraagt zo'n 4 miljoen euro. De 22-jarige middenvelder ligt al sinds 2020 onder contract bij Lommel, maar heeft er nog nooit een officiële wedstrijd met de A-ploeg gespeeld. Nu wordt hij verhuurd aan PEC Zwolle, de nummer 9 in de Eredivisie. Hij werd immers al zes keer uitgeleend. De 13-voudige Bulgaarse international werd gekocht bij Slavia Sofia, waar hij eerst ook nog een half jaar aan verhuurd werd. Daarna volgden nog vijf verhuurperiodes aan achtereenvolgens het Franse Troyes (jan. 2021-aug. 2021), het Nederlandse Cambuur (aug. 2021-jan. 2022), het Bulgaarse Levski Sofia (jan. 2022-juni 2023) en het Amerikaanse LA FC (juli 2023-jan. 2024).