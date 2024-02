Coup de théatre in Anderlecht: OH Leuven grijpt naast gewenst target, heel andere deal gemaakt

In de laatste uren van de mercato lijkt er dan toch nog een oplossing uit de bus te vallen voor Benito Raman. OH Leuven wilde hem een uitweg bieden, maar het wordt nu plots een héél ander verhaal voor de winger van paars-wit.

Benito Raman had niet veel zin om paars-wit te verlaten gezien zijn financieel lucratief contract, maar de kans dat hij nog veel zou spelen? Die was quasi nihil. En dus was het op Transfer Deadline Day alsnog een oplossing zoeken voor de ex-speler van Standard en Gent.

Benito Raman kiest voor Turks avontuur boven Anderlecht en Leuven

Die leek gevonden te worden in eigen land, want OH Leuven wilde hem graag een uitweg bieden. En daar leek Raman uiteindelijk wel oren naar te hebben. Enkele uren later is de wind echter helemaal gedraaid bij de winger.

Hij vond een interessanter voorstel - minstens op finiancieel gebied - in Turkije, waar hij aan de slag zal gaan bij Samsunspor. Hij kan er een contract voor 2,5 seizoenen tekenen. Even leek hij zich nog te bedenken, maar het wordt wel degelijk een tripje naar Turkije.