🎥 Jonge Belg Cyril Ngonge scoort zijn eerste voor Napoli tegen ex-club en is meteen beslissend

De partij kwam pas laat op gang. Hellas Verona kwam in minuut 72 op voorsprong door een doelpunt van Coppola. Maar Cyril Ngonge kwam redding brengen voor Napoli.

De jonge Belg scoorde enkele minuten later de gelijkmaker op aangeven van Jesper Lindstrøm. Het was zijn eerste in het shirt van Napoli. Hij vierde zijn doelpunt wel niet, tegen de spelers waar hij enkele weken geleden nog mee op het veld stond.

Napoli draw level against Verona after a brilliant assist from Jesper Lindstrøm 🤝



The goalscorer Cyril Ngonge was signed from Verona only a few weeks ago 🤐



