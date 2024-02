'PSG wil uitpakken op transfermarkt en heeft vervanger voor Mbappé aangeduid'

Kylian Mbappé ligt nog tot deze zomer onder contract bij PSG. Het lijkt er steeds meer op dat hij na zijn tijd in de Ligue 1, kiest voor een avontuur bij Real Madrid.

Volgens verschillende bronnen zou Mbappé daar zo'n 35 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen. De aanvaller zou dan flink moeten inleveren om in Spanje aan de slag te kunnen gaan.

Volgens transferexpert Ekrem Konur bereidt PSG zich voor op het vertrek van Mbappé en heeft de club al een vervanger op het oog. Hij meldt dat PSG zijn oog heeft laten vallen op Rafael Leao van AC Milan.

De 24-jarige Portugees is een vaste waarde bij Milan. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde nog 90 miljoen euro.

