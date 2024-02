Is de nieuwe coach van Barcelona gekend? 'Deze topcoach volgt zelfs al Spaanse lessen om zich voor te bereiden'

FC Barcelona moet na het seizoen op zoek naar een nieuwe coach. Xavi Hernandez gaf een weekje geleden al aan dat hij er de brui aan zal geven. Toeval of niet, maar één van de topkandidaten zit ondertussen op de schoolbanken.

Hansi Flick wordt gezien als één van de topkandidaten om Xavi Hernandez op te volgen als coach van FC Barcelona. Joan Laporta droomt dan wel van Jürgen Klopp, maar ook de voorzitter van Barça beseft stilaan dat dat onmogelijk is.

BILD weet dat de eerste gesprekken tussen de partijen zelfs al achter de rug zijn. En het lijkt erop dat die onderhandelingen héél constructief waren. Flick laat er geen gras over groeien en is intussen al begonnen met het volgen van Spaanse lessen.

Succes bij Bayern München, gefaald bij nationale ploeg

Flick is momenteel werkloos na zijn ontslag als Duits bondscoach in november vorig jaar. Voorheen won de Duitser onder meer de titel in de Bundesliga én de Champions League met Bayern München.