Nieuwe belangrijke update rondom transfersoap van Kylian Mbappé en Real Madrid: "Deze keer is het gevoel anders"

De transfersoap rond Kylian Mbappé blijft maar duren. Toch lijkt het erop dat de Franse aanvaller binnenkort zijn keuze zal bekendmaken.

Het is al lang geen geheim meer dat Real Madrid zich graag wil versterken met Kylian Mbappé. Hij ligt nog tot aan het einde van dit seizoen onder contract bij PSG. Transferexpert Fabrizio Romano verdiepte zich in de soap en kwam met een update.

Volgens hem zou Kylian Mbappé snel communiceren over een mogelijke transfer. Hij zal zijn keuze maken voor de transferperiode. In een videoboodschap vertelt hij ook dat Real Madrid ervan overtuigd is dat het deze keer wel zal slagen in een overeenkomst met de speler. "Deze keer is het gevoel anders", zegt Romano.

Mbappé zou bij Real Madrid wel een flink pak minder verdienen dan bij PSG. Ook in de kleedkamers zou de transfersoap een groot item zijn. De spelers zijn er deze keer ook van overtuigd dat de Franse ster de overstap zal maken naar hun club.

PSG zou ook al een plan klaar hebben liggen voor het geval dat Mbappé vertrekt. Ook een belangrijke factor in de soap die aantoont dat het deze keer echt wel concreet is.

🔴🔵 PSG have already prepared their backup plan, in case Mbappé decides to leave. pic.twitter.com/JCWoH2HjZU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024