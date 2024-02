Officieel: Anderlecht heeft nog een deal te strikken

De wintermercato in België is ondertussen op zijn einde gelopen. Toch is er nog een deal gevonden met een Belgische ploeg, want RSC Anderlecht heeft zich ontdaan van Alexis Flips.

Alexis Flips wordt zoals verwacht uitgeleend aan het Turkse Ankaragücü. In Turkije was de transfermarkt nog open tot en met vrijdag en daar wilden ze van gaan profiteren in Turkije. En dus is de deal nu rond. Dat heeft paars-wit ondertussen ook laten weten via de sociale media via X:

Alexis Flips finit la saison en prêt à Ankaragücü. De club wenst hem veel succes in Turkije en verwelkomt hem opnieuw na het seizoen. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 7, 2024

Flips zal tot het einde van het seizoen worden uitgeleend aan de Turkse club. Ankaragücü staat momenteel 11e in de Turkse Süper Lig en was op zoek naar wat extra versterking. Bij paars-wit was hij wat uit de plannen verdwenen van Riemer.

Alexis Flips gaat op zoek naar doelpunten in Turkije

In dertien wedstrijden wedstrijden voor Anderlecht kon hij niet tot scoren komen en gaf hij ook geen enkele assist. Nu krijgt hij dus een nieuwe kans in Turkije om opnieuw ervaring en vertrouwen op te doen. Dat kan dan weer van belang zijn naar volgend seizoen toe.