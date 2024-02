Dit zijn de héél stevige tegenstanders van Rode Duivels in Nations League (en de opvallende nieuwigheden op een rijtje!)

De vierde editie van de Nations League begint in september 2024 met een nieuwe groepsfase. Op donderdagavond 8 februari weten de Belgen wie de tegenstanders zijn. Er zijn ook een aantal nieuwigheden om rekening mee te houden.

Spanje won vorig jaar de Nations League, terwijl ook Frankrijk en Portugal al eens een editie wonnen. We speelden al eens een finalegroep, de Nederlanders waren er al twee keer bij. De groepsfase van de vierde Nations League wordt afgewerkt in september, oktober en november 2024 - telkens met twee speeldagen, goed voor zes speeldagen in totaal. Daarna was bij de eerste drie edities meteen de kous voor heel wat teams af.

De groepswinnaars gingen naar de finale van de Nations League, de nummers vier degradeerden en voor de nummers twee en drie was het meestal einde verhaal. Een en ander is wat dat betreft nu helemaal anders geworden.

Ook de nummers twee van alle groepen mogen namelijk door in de Nations League. Zij zullen de kwartfinales spelen met heen- en terugwedstrijd in maart 2025. De halve finales en finale zullen dan in juni 2025 worden gespeeld.

Bovendien moet het nummer drie van de groepen uit de A-divisie proberen degradatie te ontlopen in barrages tegen de nummers twee uit de B-divisie. Ook die wedstrijden zullen in maart worden gespeeld, de nummers vier degraderen nog steeds rechtstreeks.

België uitgeloot tegen Italië, Frankrijk en Israël

De Rode Duivels zaten voor de loting - die om 18 uur begon in Parijs - in pot A2. Daarmee konden ze al niet uitkomen tegen Denemarken, Hongarije of het Portugal van Roberto Martinez. Uiteindelijk kregen we een leuke loting op ons bord, maar wel een pittige. Met Italië én Frankrijk wordt de top-2 halen in onze poule niet makkelijk, ook Israël is toegevoegd aan onze groep.

De volledige loting op een rijtje:

League A

Groep A1 = Kroatië, Portugal, Polen & Schotland

Groep A2 = Italië, België, Frankrijk & Israël

Groep A3 = Nederland, Hongarije, Duitsland & Bosnië-Herzegovina

Groep A4 = Spanje, Denemarken, Zwitserland & Servië

League B

Groep B1 = Tsjechië, Oekraïne, Albanië & Georgië

Groep B2 = Engeland, Finland, Ierland & Griekenland

Groep B3 = Oostenrijk, Noorwegen, Slovenië & Kazachstan

Groep B4 = Wales, IJsland, Montenegro & Turkije

League C

Groep C1 = Zweden, Azerbeidzjan, Slowakije & Estland

Groep C2 = Roemenië, Kosovo, Cyprus & Litouwen/Gibraltar

Groep C3 = Luxemburg, Bulgarije, Noord-Ierland & Wit-Rusland

Groep C4 = Armenië, Far Oer, Noord-Macedonië & Letland

League D

Groep D1 = Litouwen/Gibraltar, San Marino & Liechtenstein

Groep D2 = Moldavië, Malta & Andorra