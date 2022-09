Analisten zien verschil tussen Nederland en België: "Bij ons is dat niet zo"

Zondagavond trekken de Rode Duivels naar Nederland voor een laatste wedstrijd in de Nations League. Winnen zou goed zijn, winnen met drie goals verschil een must om nog de Final Four te halen.

Geert De Vlieger heeft in De Zondag alvast een tip voor bondscoach Martinez: "Ik zou starten met Trossard. Hij is momenteel beter dan Hazard en zijn impact op de wedstrijd is groter."

Afhankelijkheid

"Ik ben benieuwd welk niveau de Rode Duivels zullen halen, want een excellente De Bruyne zal deze keer niet volstaan."

Het is ook meteen iets dat Aad De Mos is opgevallen: "België hangt momenteel af van een persoon. Bij ons is dat niet zo. Als Frenkie de Jong in de mandekking wordt genomen, dan staan er andere middenvelders op."