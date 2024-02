PSG dropt bommetje op voetbalwereld én kondigt héél ingrijpend nieuws aan

PSG heeft een bommetje gedropt op Parijs en de (Franse) voetbalwereld. De grootmacht is het wachten beu en vertrekt uit het Parc des Princes.

PSG en Parijs zijn al jarenlang verwikkeld in een discussie over het Parc des Princes. De Franse grootmacht wil het stadion kopen om het te renoveren tot een ultramoderne voetbaltempel. Maar dat is buiten Anne Hidalgo gerekend.

De Parijse burgemeester weigert namelijk iedere onderhandeling over de verkoop van het Parc des Princes. Het stadion van PSG is namelijk een lucratieve inkomstenbron voor de Franse hoofdstad. Hidalgo wil die inkomstenbron dan ook niet laten opdrogen.

"Voor ons is de keuze heel gemakkelijk", is Nasser Al-Khelaïfi héél scherp in de Franse media. "We hebben nu ook officieel de mededeling gekregen dat het Parc des Princes niet te koop is. Met andere woorden: we hebben jaren verspild aan pogingen om het stadion te kopen."

De voorzitter van PSG blijft dan ook niet bij de pakken zitten. "We weten wat we willen. PSG in het Parc des Princes: dat is voorbij. Ik kan bevestigen dat we het stadion zullen verlaten en onze intrek zullen nemen in een nieuw stadion."

Dé hamvraag: waar moet dat stadion dan komen? De kans lijkt klein dat het Parijse stadsbestuur met de volle goesting zal meewerken aan de bouw van een nieuwe voetbaltempel binnen de stadsgrenzen. Al zien we de PSG-bobo's perfect in staat om voor zo'n reden te verhuizen...