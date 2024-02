Challenger Pro League wordt nog spannender: Zulte Waregem valt uit top 3 na stevige nederlaag tegen Lommel SK

Zulte Waregem kon zaterdag alweer niet winnen. De club ging met 0-3 onderuit tegen Lommel SK en valt zo uit de top 3.

Zulte Waregem kon na de 0-1 nederlaag tegen SK Beveren opnieuw proberen om de punten thuis te houden tegen Lommel SK. De troepen van Vincent Euvrard kon echter de rug niet rechten.

Na tien minuten opende Schoofs de score met een kopbal op aangeven van Granell. Even later trof Dries Wouters nog de paal. Zulte ging op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Talvitie die de score verdubbelde.

Na minder goed uitverdedigen van Decoster, was het Fatah die voor de 0-3 zorgde, wat uiteindelijk ook de eindstand werd. Zulte-coach Vincent Euvrard kreeg tegen het einde aan nog een rode kaart.

Lommel SK klimt na de overwinning de top 3 binnen van de Challenger Pro League, ten koste van Zulte Waregem dat zakt naar de vierde plaats. Zo wordt de Challenger Pro League opnieuw een pak spannender.