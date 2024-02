Een avond om te vergeten voor Romelu Lukaku dat Inter scheve situatie helemaal ziet omdraaien tegen AS Roma

AS Roma heeft een zware tegenslag te verwerken gekregen in de topper tegen Inter. De Milanese club bevestigt zo zijn plaats aan de top van het klassement.

AS Roma zit sinds het ontslag van José Mourinho in de lift, met overwinningen op hekkensluiters Hellas Verona, Salernitana en Cagliairi. Maar Daniele de Rossi werd zaterdag voor het eerst serieus op de proef gesteld, toen Inter op bezoek kwam.

Romelu Lukaku stond in de basis tegen zijn oude club, maar kon niet schitteren in deze strijd. Milan is in vorm en versloeg vorige week Juventus. Tegen Roma kwam de ploeg van Simone Inzaghi al vroeg op voorsprong door een kopbal van Federico Acerbi.

Roma kwam in de 27e minuut terug in de wedstrijd dankzij een kopbal van Gianluca Mancini. Stephan El Shaarawy zette zijn club zelfs op voorsprong vlak voor de rust. Inter stelde in de tweede helft orde op zaken. Marcus Thuram draaide de scheve situatie al snel om met twee doelpunten, gevolgd door de 2-4 van Bastoni.