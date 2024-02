Dirk Kuyt heeft klare boodschap over leidersplek, ex-speler doet KV Oostende dood

Beerschot is alleen leider in de Challenger Pro League. Het won van SL16 en herpakt zich daarmee na de nederlaag tegen Lommel.

Beerschot heeft de 3-0-nederlaag tegen Lommel doorgespoeld met een zege tegen de beloften van Standard. Het werd 2-0, maar daarvoor had het wel heel wat kansen nodig.

27 kregen de Mannekes er om precies te zijn, waarvan 8 binnen het kader. Vooral nieuwkomer Sekou Diawara kon niet afwerken.

“Jammer dat hij niet kon scoren, maar ik wil geen individuen met de vinger wijzen. Als groep hebben we vandaag veel kansen gemist. Het belangrijkste is dat we zijn blijven gaan en deze wedstrijd hebben gewonnen”, zei trainer Dirk Kuyt aan Gazet van Antwerpen.

Na de nederlaag in Lommel werd er niet getwijfeld, aldus de Nederlander. “En nu zullen we ook niet beginnen zweven. Iedereen die naar de ranglijst kijkt, ziet dat alles heel dicht bij elkaar staat. Er valt nu niet veel over te zeggen wat mij betreft.”

KV Oostende had dan weer een moeilijke zondagse opdracht. De kustploeg verloor met 0-2 van Luik. Boosdoener was ex-speler Yannick Loemba die doorgestuurd werd… wegens niet goed genoeg.