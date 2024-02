Marc Degryse doet voorspelling over Croky Cup: "Zij spelen normaal gezien de finale"

Antwerp won afgelopen weekend overtuigend met 0-4 op het veld van RWDM. Een goede zaak in de competitie, al kan het bekeravontuur ook nog mooi aflopen voor de club.

Marc Degryse zag dat Antwerp goede resultaten behaalde dit jaar, ondanks een aantal problemen. "Antwerp, dat 12 op 15 punten gehaald heeft met vier zeges in 2024. Antwerp staat nu zeven punten voor op Genk. En niet dat Antwerp gespaard is van problemen: Vermeeren en Muja zijn vertrokken en centrale verdediger Coulibaly is al een tijd geblesseerd", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Van Bommel moet het met veel jonge gasten doen, en hij schuift met Janssen. Zondag speelde hij weer als diepe spits, maar de vorige wedstrijden was hij meer middenvelder dan spits. Ik zie wel meer overtuiging in Antwerp, zoals ze de week tevoren tegen Club Brugge nog de zege uit de brand slepen. Het geloof om in de slotfase een wedstrijd over de streep te trekken is veel groter."

Degryse voorspelt ook al dat Antwerp de finale normaal gesproken zal spelen. "En niet vergeten dat Antwerp ook nog in de beker zit: zij spelen normaal gezien nog de finale."