Moet Antwerp vrezen voor ergste na nieuwe onthullingen over Gheysens: "Wie gelooft die man nog?"

Paul Gheysens zit momenteel in het oog van de storm. De bedrijven van de eigenaar van Antwerp FC schrijven allemaal met een rode pen in de boeken. Pascal Paepen haalt ongemeen hard uit naar de zakenman.

Ghelamco kampt met een structureel verlies, terwijl ook de nevenactiviteiten verlieslatend zijn. Niet alleen de boekhouding van Antwerp FC kleurt rood - en dan verwijzen we niét naar de clubkleuren - maar ook onder meer de paardenstoeterij en nieuwsagentschap van Paul Gheysens zijn verlieslatend.

Ondertussen weigert de eigenaar van The Great Old de ernst van de situatie in te zien. Gheysens kan immers van de daken schreeuwen dat er geen vuiltje aan de lucht is, maar die boodschap komt niét aan bij werknemers die op hun centen wachten. Ook de werknemers op De Bosuil kregen die boodschap dit seizoen al te horen.

"Personeel niet betalen is het laatste én het laagste dat je als bedrijfsleider doet", is Pascal Paepen hard in Het Laatste Nieuws. "Ik ben al een jaar negatief over Ghelamco en over de projecten van Gheysens. Hij beweert het tegendeel, maar nogmaals: het is niét normaal dat je in sommige van je bedrijven de lonen niet kan betalen."

Stort ook Antwerp FC als een kaartenhuisje in elkaar?

De financieel expert vraagt zich niet af of, maar wanneer de boemerang in het gezicht van Gheysens zal ploffen. "Ghelamco is een kaartenhuisje dat klaarstaat om in te storten. Daar moeten we héél duidelijk in zijn. Gheysens blijft excuses zoeken, maar wie gelooft hem nog?"