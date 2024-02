Pär Zetterberg heeft mooie woorden voor Anderlecht-spelers: "Met deze twee spelers in je kern, kun je op elk moment een wedstrijd op zijn kop zetten"

Anderlecht heeft afgelopen weekend met 1-3 gewonnen van Charleroi. Zo blijft paars-wit in het spoor van Union SG. Pär Zetterberg is duidelijk onder de indruk van twee spelers bij de club.

Anderlecht won met 1-3 van Charleroi, ondanks het feit dat paars-wit zeven schoten verzamelde en Charleroi 17. Een duidelijk teken van efficiëntie. Volgens Pär Zetterberg hoeft het ook niet altijd goed te gaan in de wedstrijd als je sterke individuele kwaliteiten in de ploeg hebt.

"Je hebt Hazard, die het verschil maakt. In mijn tijd speelden we ook een paar slechte wedstrijden, maar dankzij onze individuele kwaliteiten kwamen we er doorheen. Dat is het teken van een ploeg die ondanks de kritiek hoog kan mikken", vertelde hij bij SudInfo.

Hij is ook duidelijk onder de indruk van twee spelers. "Zondag was Charleroi beter in de wedstrijd, maar Anderlecht was veel effectiever. Als je Dreyer en Hazard in je kern hebt, kun je op elk moment een wedstrijd op zijn kop zetten. Het grote verschil op het hoogste niveau is efficiëntie."