Ryan Alebiosu komt met hoopgevende woorden voor KV Kortrijk-fans

Ryan Alebiosu lijkt weer topfit te zijn. Afgelopen weekend maakte hij zijn comeback na een tijdje flink geblesseerd te zijn.

Hij mocht bij de 1-0 nederlaag tegen STVV iets meer dan 20 minuten invallen. Het was de eerste keer dat hij coach Freyr Alexandersson kon laten zien wat hij tijdens een wedstrijd in zijn mars heeft.

"Het heeft een tijdje geduurd, maar ik ben opnieuw helemaal klaar om te strijden voor deze club. Ik geniet van ieder moment tussen de lijnen. Op STVV viel ik in en ik had na nog geen minuut bijna een assist beet. Spijtig genoeg kon Davies het leer niet voorbij doelman Suzuki krijgen. Ach, we moeten ons niet te veel aantrekken van dit verlies. You win some, you lose some", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Hij had ook nog hoopgevende woorden voor de KVK-fans. "Alle kopjes staan al gericht op de komst van Union volgende zondag. De fans mogen van mij opnieuw leuke dingen verwachten. Mijn snelheid is mijn grootste wapen, dat zagen ze al eerder dit seizoen. Ik wil dat zowel op verdedigend als op aanvallend vlak tonen."