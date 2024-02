Waarom Anderlecht binnen paar weken wel goed voetbal zal kunnen brengen: groot gemis momenteel

Anderlecht speelde voor Nieuwjaar wel verzorgd aanvallend voetbal, maar sinds de herneming wil het maar niet lukken om een tegenstander zijn wil op te leggen. Twee cruciale spelers ontbreken, zonder afbreuk te willen doen aan hun vervangers.

Het zou immers makkelijk zijn om nu mee te huilen met de wolven in het bos en Kristian Arnstad en Louis Patris met de vinger te wijzen. Maar de twee 'backs' liggen wel mee aan de oorzaak waarom Anderlecht dikwijils moet terugzakken.

Kristian Arnstad is uiteraard zelfs geen verdediger, maar de middenvelder moet er wel depanneren. De Noor doet het verdedigend zeker niet slecht, want hij staat stevig op zijn benen. Aanvallend brengt hij echter niets bij.

Aan de andere kant staat Louis Patris en dat is een ander verhaal. Normaal gezien zou hij aanvallend wel een extra wapen moeten zijn, maar hij heeft nog wat tijd nodig om zich om te vormen. Hij kiest te pas en te onpas de diepte, maar loopt dikwijls ook al eens in de weg van Hazard of Dreyer.

Overlapping

Met Augustinsson en Sardella werkte dat wel. Beiden lagen in de lappenmand, maar zouden normaal tegen STVV alweer selecteerbaar moeten zijn. Zij weten wel hoe ze zowel verdedigend als aanvallend uit de verf kunnen komen. Samen hebben ze al voor 7 assists gezorgd. Hun vervangers? Nul.

Uiteraard in minder matchen, maar ze komen ook niet in de juiste positie. Sardella en Augustinsson zorgen voor overlapping en kiezen de juiste looplijnen. Als Brian Riemer verwijst naar de vele blessures heeft hij het vooral over die twee sleutelposities.