Anderlecht heeft weer een rooskleurige toekomst: "Dankzij de factor Vandenhaute"

Anderlecht kwam de voorbije jaren vooral in het nieuws door de bloedrode cijfers die ze moesten voorleggen. Daar is intussen duchtig aan gewerkt en de toekomst klaart op voor paars-wit, meent sporteconoom Wim Lagae in Het Nieuwsblad.

Anderlecht boekte de laatste vijf jaar 97 miljoen euro verlies en Marc Coucke en zijn aandeelhouders moesten voor 106 miljoen aan kapitaalsverhogingen in de club pompen. De hemel klaart echter op boven het Lotto Park.

"Hun inkomsten zijn fors gestegen van 78 naar 101 miljoen euro terwijl hun loonmassa een beetje gedaald is. De lichtshows voor de match, het stadion dat weer bijna altijd uitverkocht is, de truitjes van Joma die over de toonbank vlogen… je merkt aan alles dat de mayonaise geleidelijk aan begint te pakken", klinkt het bij Lagae in Het Nieuwsblad.

Champions League als turbo

Hij ziet ook een belangrijke man in dat verhaal. "Dat is dankzij de factor-Vandenhaute, die een heel goeie sportmarketeer is en goed is in storytelling. Op de transfermarkt is ook een omslag gemaakt. Ineens heeft Anderlecht weer veel spelers met doorverkoopwaarde."

"Ik denk niet dat ze op termijn al Club Brugge van de troon gaan kunnen stoten als beste leerling van de klas, daarvoor is het verschil nog wat te groot. Maar mochten ze volgend seizoen Champions League kunnen spelen, zou hen dat wel een nieuwe turbo kunnen geven. Hun toekomst ziet er weer rooskleurig uit.”