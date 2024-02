Chaos bij RWDM: oude bekende wil niet overnemen, Gent-trainer in het vizier, supporters boycotten match

Bij RWDM zoeken ze naar een nieuwe trainer. Ze hebben al een paar namen op hun lijstje staan, maar de meesten staan niet te springen om de Brusselaars nu uit de nood te komen helpen.

Zo is RWDM na het ontslag van Claudio Caçapa uitgekomen bij Hernan Losada. De Argentijn zit zonder club na zijn ontslag bij het Canadese CF Montreal, maar is momenteel niet geneigd om zich in het wespennest te steken. Hij overweegt wel een terugkeer naar Europa.

Daarnaast zou Emilio Ferrera wel een valabele optie zijn. Hij is werkzaam bij de jeugd van KAA Gent, maar ziet zo'n uitdaging altijd wel zitten. Indien dat het geval is, mogen de spelers zich alvast verwachten aan 'boot camp' de komende maanden.

Intussen hebben de supportersclubs beslist om de wedstrijd in Genk te boycotten. Ze vinden dat er een blijvend gebrek aan inzet is van de spelers en een gebrek aan voeling van de directie met de fans.