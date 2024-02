Dé held van de laatste maand gelooft er nog in: "Of ik een masochist ben? Dat zei mijn vrouw ook al"

KV Kortrijk staat met nog vijf speeldagen te gaan nog steeds zes punten achter op de nummers 12 en 13 OH Leuven en Charleroi. Het team heeft bovendien ook nog een loodzwaar programma, maar de IJslandse coach Freyr Alexandersson gelooft er nog in.

De IJslander is met een knappe 8 op 15 begonnen aan zijn periode bij KV Kortrijk, maar daarmee zijn De Kerels nog niet eens zoveel opgeschoten. Ook OH Leuven (8 op 15) en Eupen (6 op 15) pakten namelijk flink wat punten.

Kortrijk speelt dit seizoen nog tegen Union, KV Mechelen, RWDM, Antwerp en Anderlecht. Geen makkelijk programma, allerminst. Zes punten ophalen lijkt dus zeker geen evidentie, maar elk punt dat voor de play-downs gepakt wordt kan natuurlijk van pas komen aangezien er geen halvering van de punten is.

Play-downs vermijden is nog mogelijk, geen Vikinghelm bij redding

“Ik denk dat het mogelijk is om de play-downs nog te vermijden”, aldus Alexandersson in Extra Time. “Of ik een masochist ben omdat ik de middenmoot van Denemarken ruilde voor de degradatiestrijd in Denemarken? Dat is wat mijn vrouw ook al zei tegen me.”

De coach liet nog weten dat hij niet met een Vikinghelm de laatste wedstrijd zal coachen als de redding een feit zou zijn, want dat zou onrespectvol zijn naar de tegenstand. En uiteraard is Glenn Verbauwhede hem ondertussen al aan het (proberen te) imiteren. “Hij doet het vrij goed”, aldus nog Alexandersson.