Gheysens heeft woord gehouden en deed nieuwe kapitaalsverhoging

Paul Gheysens heeft weer ingegrepen bij Antwerp. Dat was al lang aangekondigd, maar het werd nu ook in het Staatsblad gepubliceerd. De sterke man van The Great Old voerde een nieuwe kapitaalsverhoging door.

Antwerp had vorig seizoen een recordverlies van 46,4 miljoen euro. Het jaar ervoor was dat ook al 32 miljoen. Een nieuwe kapitaalsverhoging was dus broodnodig. In het Staatsblad valt nu te lezen dat Gheysens 48,6 miljoen euro in de club gepompt heeft. Het gaat om 10,8 miljoen aan leningen die omgezet worden in kapitaal en 36 miljoen in cash, waarvan 9 miljoen inmiddels is volgestort. Dit seizoen hopen ze dat de jaarrekening groen kleurt op de Bosuil. Dankzij de opbrengsten uit de Champions League en de verkoop van Arthur Vermeeren en Gaston Avila is er dit keer aanzienlijk meer geld binnen gekomen dan normaal.