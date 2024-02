Licht aan het einde van de tunnel bij KV Oostende? Bewindsvoerder komt met prachtig nieuws

Er begint hoop te komen bij KV Oostende. Bewindsvoerder Werner Van Oosterwijck zag zijn mandaat om de club er bovenop te helpen gisteren verlengd tot 3 juli. En hij heeft een boodschap voor de fans.

Binnen de club is iedereen unaniem positief over het werk dat Van Oosterwyck de laatste weken deed nadat de Amerikaanse eigenaar buitenspel werd gezet. Zijn mandaat liep normaal gezien gisteren af, maar dat werd verlengd tot 3 juli.

"Dat wil echter niet zeggen dat ik hier ook effectief nog zo lang zal aanwezig zijn. Idealiter zelfs niet want als de club eenmaal is overgenomen, zit mijn opdracht er in theorie ook op. De gesprekken met potentiële overnemers zijn intussen volop bezig", zegt hij op de webstek van KVO.

"Er zijn nog steeds verscheidene pistes maar die behandelen we logischerwijs in alle discretie. Belangrijk is dat een overnemer niet enkel financiële adelbrieven kan voorleggen maar dat men ook het beste voorheeft met de club en zijn werknemers, fans, sponsors, jeugdwerking, … De club moet eindelijk weer een langetermijnpolitiek kunnen ontwikkelen."

Al is het wel nog met twee woorden spreken. Er is nog steeds geen akkoord over de tribune en dat kan er zelfs pas komen als de onderhandelingen concreet worden. En of de nieuwe investeerders, of Marc Coucke zal water bij de wijn moeten doen. Of beide natuurlijk.