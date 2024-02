Promotiedrang bij Beerschot is héél groot en dat bewijzen ze nogmaals met stormram

Beerschot staat helemaal bovenaan in de Challenger Pro League en daar willen ze blijven staan, want ze willen rechtstreekse promotie naar 1A. Om dat te bewerkstelligen hebben ze tien dagen na het sluiten van de transfermarkt er toch nog een speler bijgehaald.

Beerschot is klaar om oorlog te maken. Zeker in de zestien. Ze haalden immers nog Robin Simovic binnen, een 32-jarige transfervrije aanvaller. De bijna 2 meter grote spits is een stormram. Niet de veelscorende spits, maar wel eentje die plaats inneemt en een verdediging aan de praat kan houden.

“Ik voel dat ik hier in een warme club terechtkom. Ik heb al heel wat ervaring met voetballen in verschillende landen en culturen. Ik verwacht niet dat ik lang nodig ga hebben om mij aan te passen. Ik ben alvast klaar om erin te vliegen”, zegt hij op de clubwebsite.

Gyorgy Csepregi, technisch directeur van de club, is ook in zijn nopjes. “Robin wordt niet enkel gehaald om zijn kwaliteiten op het veld maar ook ernaast. Hij staat gekend als iemand die jonge spelers helpt, wedstrijden kan doen kantelen en modelprof is, zowel op als naast het veld. Ik ben tevreden dat we Robin aan onze kern hebben kunnen toevoegen en zo de concurrentie vooraan nog aanscherpen."