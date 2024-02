Waalse analist heeft duidelijke mening over middenveld Anderlecht: "Leoni moet spelen in plaats van Rits"

Het middenveld van Anderlecht draait niet zoals het moet. Te veel moeten ze de controle weggeven. Maar wat is nu de juiste bezetting? In de uitzending van La Tribune kwam het ter sprake en Nordin Jbari had een duidelijke mening.

Jbari wees vooral naar Brian Riemer, die Yari Verschaeren volgens hem te veel laat spelen. "Desalniettemin heeft Verschaeren de kwaliteit om in de ruimte te spelen, maar wanneer je niet op 100% bent en veel wedstrijden moet spelen, zit je in een dip", klonk het. "Het probleem ligt bij Riemer. Hij beheert de concurrentie niet goed. Verschaeren moet zeker spelen, maar hij komt terug van een blessure. Dus ja, hij moet spelen, maar hij moet ook de kans krijgen om op adem te komen om op zijn niveau terug te komen", aldus Jbari. En ook de positie van Mats Rits kwam ter sprake. Bij afwezigheid van Thomas Delaney vindt Jbari dat er iemand anders moet staan. "Leoni moet spelen in plaats van Rits", zei Jbari.