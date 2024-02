'Liverpool gaat strijd aan met hoop andere Europese topclubs om voormalig goudhaantje van KAA Gent te halen'

Afgelopen wintermercato verdiende KAA Gent flink wat geld aan de transfers van Gift Orban en Malick Fofana. Maar er waren in het verleden nog spelers die de club veel geld opleverden. Een van hen is Jonathan David.

Hij trok in 2020 voor 27 miljoen euro naar het Franse LOSC Lille. Daar heeft hij zich ondertussen nog verder in de kijker gespeeld. Volgens Transfermarkt wordt zijn waarde nu op 50 miljoen euro geschat.

David kan na een aantal jaar in de Franse competitie gegroeid te hebben, nu de overstap maken naar een nog grotere Europese topclub. Transferexpert Ekrem Konur meldt dat Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Napoli, AC Milan en Atletico Madrid allemaal interesse hebben om de spits volgende zomermercato te contracteren.

💣💥 ❗🇨🇦 🔴 #LOSC 🔵 #CFC❗

Liverpool will race with Chelsea, Manchester United, Arsenal, Napoli, AC Milan and Atletico Madrid to sign Lille's 24-year-old Canadian striker Jonathan David in the summer transfer window pic.twitter.com/FNhW72IcXm